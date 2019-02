Szene im Restaurant: An der Garderobe fragt jemand: „Wem sei Jack iss dann die?“ Ruft einer: „Ich.“ Freunde der gepflegten deutschen Sprache werden sich bei solchen Dialogen die Haare raufen, Sprachwissenschaftler Norbert Engel benutzt lieber dezente, wohlgewählte Worte: „Grammatikalisch ist das die reinste Blutgrätsche“, sagt der Mann, der im wirklichen Leben nicht Linguist ist, sondern, wenn Karnevalszeit ist, ein Narr mit besonders auffälligen Bühnennummern.

Diesmal gab er in der ersten Prunksitzung der Heimbacher Kulturgesellschaft (HKG) – die zweite ist am nächsten Samstag, 2. März – in der Besenbinderhalle den Sprachwissenschaftler, er dozierte über Dativ, ...