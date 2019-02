Einmal eine Prinzessin umarmen. Einmal unter den Mantel eines Prinzen schlüpfen. Oder einmal die glitzernde Mütze eines Elferrates auf dem Kopf tragen. Für die Jungen und Mädchen des katholischen Kindergartens in Baumholder war der Besuch der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) am Dicken Donnerstag ein besonderes Erlebnis. Schon seit Tagen hatten sie sich darauf gefreut, und an diesem Morgen empfingen sie die Delegation kostümiert mit einer Fastnachtsparty. Im geschmückten Turnraum gab es Musik – und auch viel zu tun für die BKGler. Denn beim Tanzen wurden sie so richtig gefordert.

Aber nicht nur für die Kinder war der Besuch etwas Besonderes. Auch BKG-Präsident Dirk Kaps gestand vor versammelter Mannschaft ein, dass er etwas aufgeregt war vor diesem Termin. Schließlich ging ...

Lesezeit für diesen Artikel (330 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.