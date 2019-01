Das ganze Leben ist eine Bühne: Lukas macht die Show „Vom Breitenweg zum Broadway“

Wer mit dem Namen Lukas Baeskow noch den „süßen kleinen Zauberer“ verbindet, der vor zehn Jahren auf zahlreichen Veranstaltungen in und um Idar-Oberstein aufgetreten ist, der dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Bei den beiden Showabenden „Vom Breitenweg zum Broadway“ am Dienstag im IKG-Vereinsheim auf der Lay und am Mittwoch im Nebenraum der Stadenhalle – beide Spielorte waren ausverkauft – präsentierte sich ein ausgewachsener Schauspieler und stimmsicherer Sänger. Und auch der Zauberer von einst taucht immer wieder kurz auf ...

Auf der Bühne ist der 21-Jährige voll in seinem Element: Lukas Baeskow nutzte seinen Heimaturlaub, um Freunden und Unterstützern Kostproben seines mittlerweile in harter Arbeit erworbenen Schauspiel- und Gesangskönnens zu geben.

Foto: Hosser

Musicaldarsteller. das ist es, was Lukas Baeskow werden will. Eigentlich ist er das ja schon, aber die Arbeit an der Karriere in New York ist fordernd, eine Arbeitsgenehmigung für die USA nur schwer zu bekommen. Auch von den Schattenseiten seines Traums erzählt der 21-Jährige, der seit drei Jahren im Big Apple lebt, die Schauspielschule besucht und übt, übt, übt – und sich irgendwie durchschlägt. Denn das Leben ist hart in der Stadt, die niemals schläft: „Lukas lebt in einem Wohn-Klo“, sagt sein Vater Michael „Charly“ Baeskow: 1000 Euro kalt kostet die 12-Quadratmeter-Wohnung, die sich Lukas mit einem anderen Schauspielschüler teilt – Etagenbett, Dusche, Gemeinschaftsküche.

Auch die Schule ist teuer, ebenso eine gesunde Ernährung: Während es Hamburger überall für 99 Cents gibt, ist es schwer, an einen Kopf Salat zu kommen. Er jobbt nebenher als Putzkraft, Bedienung oder Babysitter, 15-Stunden-Tage sind die Regel. Doch so langsam kommen auch die ersten Engagements.

Lukas Baeskow nimmt die Zuschauer in seiner Heimatstadt mit auf eine Reise durch die Geschichte der amerikanischen Musicals. Die ersten entstanden bereits Ende des 19. Jahrhunderts als Gegengewicht zu den wuchtigen, schwer verständlichen Opern aus Europa und sprachen erstmals, teils bewusst derb, auch die einfachen Leute an. Von „The Pirates of Penzance“ (1879) über Kurt Weill und Gershwin, „My Fair Lady“ und „The Sound of Music“ ging es weiter bis zu modernen Varianten wie die „Rocky Horror Picture Show“ und „Der Klöckner von Notre Dame“.

Der Jungmime erläuterte auch, wie der Jazz Einzug ins Musical hielt (wunderbar intoniert: „Maria“ aus der „Westside Story“ von Leonard Bernstein), oder warum während des Vietnamkriegs und nach Ausbruch des HI-Virus Ende der 1980er-Jahre plötzlich keine männlichen Sänger und Tänzer mehr zur Verfügung standen und so die großen europäischen Produktionen mit ihren Ensembles mehr und mehr das Vakuum füllten und den Broadway eroberten.

Wohl am eindrucksvollsten war die Darstellung des Narren aus Shakespeares „Wie es euch gefällt“, der dem Publikum in wenigen Minuten die „Sieben Lebensalter“ des Menschen vor Augen führte. Hoch emotional auch das Lied eines Vaters, dessen Sohn Selbstmord beging – auch das ist ein Thema in Lukas' Schauspielschule, wo der Druck hoch ist, die psychologische Betreuung hingegen dünn. Am Ende der Show rief er allen Anwesenden zu: „Passt gut aufeinander auf.“

Drei Typen haben sich im Laufe seines Studiums herauskristallisiert, für die Baeskow prädestiniert ist: „Der junge Verliebte, der kleine Idiot und der aggressive Anwalt“. Daran will er weiterarbeiten. Am Freitag geht der Flieger zurück in die Stadt seiner Träume. Denn: Außer hohen Kosten und schwierigen Lebensumständen bietet New York für einen Musicaldarsteller natürlich auch die besten Chancen auf ein Engagement. Und da sieht es derzeit gar nicht schlecht aus für den jungen Mann aus Tiefenstein: Er ist fest gebucht für ein Musical namens „Humanities Child“ (Kind der Menschheit) und für ein Theaterstück, das die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg aufarbeitet. „Als Deutscher wird man in den USA natürlich gefragt, ob man bereit ist, auch einen Nazi zu spielen, weil das einfach passt – optisch und mit dem Akzent. Natürlich bin ich das – das gehört zu meinem Job“, sagt der 21-Jährige.

IKG-Chef Daniel Marx freute sich, dass die erste Kleinkunstveranstaltung im Vereinsheim so gut besucht war. In der Pause des Baeskow-Programms nutzte Malin Risch, 15-jähriges Nachwuchstalent der Idarer Karnevalisten, den vollbesetzten Saal, um ihre diesjährige Büttenrede zu testen. Soviel sei verraten: Die Besucher der beiden Prunksitzungen am 16. Februar und 2. März können sich freuen. Stefan Conradt

