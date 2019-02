Der Beruf des Fassers ist selten, und in ihm wird nur an wenigen Orten in Deutschland noch ausgebildet, etwa in Pforzheim, Hanau – oder eben in der nach wie vor bedeutenden Schmuckstadt Idar-Oberstein. Aufgabe des Fassers ist es, größere aber noch häufiger millimeterkleine Steine so in ein Schmuckstück einzupassen, dass sie fest und unverrückbar, und das möglichst für Generationen, damit verbunden sind – und das auf rein mechanischem Weg, ohne Löten oder Klebstoff. Das Fassen ist ein Handwerk, das ein gutes Auge, eine sichere Hand und vor allem höchste Präzision erfordert.

Ester Adams, die in Morbach wohnt und Idar-Oberstein arbeitet, wurde im vergangenen Jahr als beste Fassergesellin ausgezeichnet, sie wurde Bundessiegerin im traditionsreichen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Das freut nicht nur ...

Lesezeit für diesen Artikel (463 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

