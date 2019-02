Volle vier Stunden Fastnachtsprogramm: Die Narren des Musikvereins boten mal wieder einen kurzweiligen Fastnachtsabend, mit vielen hervorragenden Darbietungen und Höhepunkten. Proppenvoll war die Narrhalla, als die Obernarren und die Musiker pünktlich um 20.11 Uhr in den Saal einzogen. Der Dreierrat begrüßte die Narrenschaar, wobei Obernarr Horst Schulz, der in der Verbandsgemeinde als Fotograf fungiert, kurzerhand die Abkürzung HKK verpasst bekam – Heimatkulturknipser. Sitzungspräsident Kurt Jenet stellte auch den Nachwuchsobernarren vor, Luca Löwe – mit 18 Jahren ein Newcomer in der Narrenbranche. Für die Musik an diesem Abend war natürlich der Musikverein Beib treu verantwortlich.

Den Gardetanz am Anfang vollführte in diesem Jahr das Männerballett. Verkleidet als Gardemädchen, starteten die Akteure mit einem flotten Marsch den Fastnachtsreigen. Locker vom Hocker auf einer Bank sitzend, gaben ...

Lesezeit für diesen Artikel (609 Wörter): 2 Minuten, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.