Ungewöhnlich und bemerkenswert: Ein Breitensportverein wie der TuS Tiefenstein bietet seit Februar Ballettunterricht für Kinder ab vier Jahren, Jugendliche und Erwachsene an. Das neue Angebot – jeden Montag von 16 bis 17 Uhr in der Aula der Idarbachtalschule – ist an die Turnabteilung angedockt. Einen ersten Auftritt hat die Kinderballettgruppe bei der Kinderfastnacht im Staden. Tatiana Shinkarenko leitet den Unterricht: „Ich komme aus Russland und bin von Beruf Diplom-Balletttänzerin und Tanzpädagogin. Meine Ausbildung zur Balletttänzerin habe ich in der Ballettfachschule in der Stadt Saratow in Russland absolviert und mit Auszeichnung bestanden.“ Als Solistin hat sie dann im Staatstheater in Moskau unter der Leitung von Wjatscheslaw Gordejew getanzt. An der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim studierte sie Tanzpädagogik bei Prof. Birgit Keil mit dem Abschluss Master of Arts.

Seit 2003 unterrichtet Tatiana Shinkarenko Ballett in verschiedenen Städten: Kirn, Kirchberg, Luxemburg, Bad Kreuznach und seit Kurzem auch in Birkenfeld. „Das Wichtigste bei meiner Arbeit ist, das Interesse zum Tanzen ...

Lesezeit für diesen Artikel (378 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

