Der nächste Schritt in Richtung Bikepark „In der Bitz“ ist gemacht. Das von vielen langersehnte Projekt, das bereits in der vorangegangenen Bauausschusssitzung vor etlichen Zuhörern vorgestellt worden und auf große Zustimmung gestoßen war, stand auch am Montagabend auf der Tagesordnung. Die Mitglieder vergaben für rund 7500 Euro die Leistungsphasen eins und zwei an das Büro Ecoparc Concepts in Neubrücke, um eine Vorplanung und Kostenschätzung zu erhalten.

Zwar hatten dieses Mal nicht ganz so viele Bürger den Weg in den Sitzungssaal gefunden, aber auch eine kleinere Gruppe genügte, um die Bedeutung des Themas zu unterstreichen. Ausschussvorsitzender Christian ...

Lesezeit für diesen Artikel (339 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.