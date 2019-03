Schlechte Nachrichten aus Baumholder: Die traditionsreiche Back-Manufaktur Kohl Brot, die in 34 Filialen in Rheinland-Pfalz und im Saarland 270 Mitarbeiter beschäftigt, hat Insolvenz angemeldet. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Ganz so düster, wie es klingt, ist die Situation allerdings nicht. Da das Verfahren in Eigenverwaltung geführt wird – Geschäftsführer Steffen Kohl bleibt im Amt – wird der Betrieb an allen Standorten ungestört weiterlaufen, auch die Angestellten behalten ihre Arbeit.

In die Krise ist das Unternehmen, das um 1900 in Erzweiler gegründet wurde und später nach Baumholder umzog, vor allem wegen der wachsenden Konkurrenz seitens der Discounter geraten. In Shoppingcentern ...

Lesezeit für diesen Artikel (435 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.