Rundum zufrieden war der überwiegende Teil der Aussteller mit dem Verlauf der 8. Baumesse Idar-Oberstein. Mit rund 6500 Besuchern war nach Auskunft von Messe-Geschäftsführer Kai-Uwe Hille eine Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, während die Zahl der Aussteller leicht rückläufig war – was sicherlich auch an den zurzeit ohnehin vollen Auftragsbüchern der meisten Handwerksbetriebe gelegen haben mag.

Schwerpunktthema der Messe war in diesem Jahr das Smarthome, also das elektronisch vernetzte Haus, wobei hier vor allem an Sicherheit und Energieeinsparung großes Interesse bestand. Aber die Messe deckte auch ...