Die von der Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) vorgelegten Auslastungszahlen ihrer Gebäude in Birkenfeld (siehe Seite 17) sind ein Beleg dafür, dass sich der Immobilienmarkt in der 6800-Einwohner-Stadt von anderen Gebieten im Kreis unterscheidet. „Es hat vor allem in den zurückliegenden drei bis vier Jahren eine Trendwende gegeben, und wir müssen nicht mehr wie früher über viele Leerstände klagen“, das sei zwar grundsätzlich erfreulich, betonte der SPD-Politiker Holger Noß bei der Präsentation des KSG-Berichts im Stadtrat. Noss, der zugleich Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde ist, sprach aber auch die damit verbundene andere Seite der Medaille an. Inzwischen hätten zum Beispiel jüngere Familien oder einkommensschwächere Menschen immer größere Probleme, eine adäquate Mietwohnung in Birkenfeld zu finden.

In diesem Zusammenhang wollte Noss von KSG-Geschäftsführer Dirk Thomé wissen, was denn an der Behauptung dran sei, es gebe eine Warteliste mit 120 Namen, die in Birkenfeld eine Wohnung suchen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (489 Wörter): 2 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.