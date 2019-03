Der der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) ist der „grünste Campus Deutschlands“ und belegt weltweit den sechsten Platz im Ranking nachhaltigkeitsorientierter Hochschulstandorte. Das spricht sich herum, und so überrascht es nicht, dass der UCB auch für internationale Studenten immer attraktiver wird.

Seit dem Wintersemester 2017/2018 bildet der Umwelt-Campus in seinem ersten komplett englischsprachigen Bachelorstudiengang „Sustainable Business and Technology“ Wirtschaftsingenieure aus der ganzen Welt aus. Das Interesse an dem neuen Studiengang ist ...