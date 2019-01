Wegen ihres ähnlichen Namens werden die beiden Orte Rimsberg und Rinzenberg häufig verwechselt. Das ist noch heute so, war aber auch schon früher der Fall. Einer dieser Irrtümer hat nun aktuelle Auswirkungen. Denn nur in Rimsberg wird 2019 im Juli im Rahmen der traditionellen St.-Jakob-Kirmes das 750-jährige Bestehen des Ortes gefeiert, während das ursprünglich auch in Rinzenberg vorgesehene Jubiläumsfest wahrscheinlich ausfällt. „Wir sind mit unseren Planungen erst einmal auf die Bremse getreten“, erklärt Sven Becker im Gespräch mit der NZ und nennt dafür auch gleich den Grund: „Es gibt nämlich Zweifel daran, ob unser Ort tatsächlich 1269 erstmals urkundlich erwähnt wurde.“

Alte Urkunde erwähnt „Ritzeberg“ Bisher wurde angenommen, dass 1269 das Jahr ist, in dem es sowohl für die Existenz von Rimsberg als auch von Rinzenberg einen historischen Quellenbeleg gibt. Es handelt ...

Lesezeit für diesen Artikel (611 Wörter): 2 Minuten, 39 Sekunden

