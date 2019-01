58-jährige Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert

Idar-Oberstein

Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein dunkler Kleinwagen die Tiefensteiner Straße aus Idar kommend in Richtung Kirschweiler mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahre und in Höhe der Weiherschleife mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sei, wodurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.