So etwas hat es in 69 Jahren Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) noch nicht gegeben. Und auch nicht in 68 Jahren US-Armee im Westrich. So sehr der Besuch der BKG beim amerikanischen Militär auch Tradition hat, so sehr wich die Zeremonie an diesem Dicken Donnerstag doch von der in den Vorjahren ab. Als Prinzessin Melissa I. und Prinz Patrick I. am Nachmittag in der US-Gemeinde vorfuhren, kamen sie sich fast vor wie Staatsgäste. Zunächst eskortierte die MP (Militärpolizei) die närrische Truppe. Oberstleutnant Barry Carter hatte dann sein ganzes Bataillon (5-7 ADA) antreten lassen. Etwa 500 Uniformierte standen stramm – und das für die BKG. Die Tollitäten samt Gefolge schritten bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel die Reihen ab und waren sichtlich beeindruckt von diesem spektakulären Schauspiel.

Und dann übernahmen sie die Macht übers Militär. Den Soldaten dürfte das gefallen haben. Denn Prinz Patrick verkündete: „Wir wissen, ihr habt um 15 Uhr Feierabend. Aber wir wollen den ...

Lesezeit für diesen Artikel (332 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.