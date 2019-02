18-jähriger Audi-Fahrer bei Unfall zwischen Kempfeld und Mörschied leicht verletzt

Am Samstagnachmittag kam es auf der L 160 zwischen Kempfeld und Mörschied zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Audi A3 geriet vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum des angrenzenden Waldgebiets und kam dort zum Stehen. Der Fahrer trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Foto: dpa

Zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Werkstatthalle eines Gewerbebetriebes an der B 269 zwischen Morbach und Gonzerath kam es in der Nacht zum Donnerstag. Wie die Polizei mitteilt, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten eine tragbare Baumaschine. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizei bittet mit Blick auf Beobachtungen von Zeugen um Mithilfe.

Hinweise können an die Polizei in Morbach unter der Telefonnummer 06533/937 40 oder per E-Mail an pimorbach.wache@polizei. rlp.de gerichtet werden.