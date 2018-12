Bei Aufräumarbeiten hat der Reichenbacher Ralf Hoffmann, der als Hausmeister im Alten- und Pflegeheim in Bosen tätig ist, eine ganz außergewöhnlichen Entdeckung gemacht: ein genau 100 Jahre altes Gemälde, das eine Ortsansicht von Reichenbach zeigt. Auf dem Bild ist klar zu erkennen, dass es sich um Reichenbach handelt. Für ihre künstlerische Tätigkeit hatte die Malerin sich einen Standort in der Nähe des Ehrenmals, also an der Ortsausfahrt in Richtung Nohen, ausgesucht.

Auch eine von Fritz Kunz zur Verfügung gestellte Postkarte, die 20 Jahre später entstand, bestätigt diese alte Ansicht von Reichenbach. Der ausgesuchte Standort wurde vermutlich ganz gezielt von der Künstlerin ...

Lesezeit für diesen Artikel (248 Wörter): 1 Minute, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.