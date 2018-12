Ganz traditionell feiern die Deutschen das Weihnachtsfest am liebsten zu Hause mit der Familie unterm Weihnachtsbaum. Bei Jana Schlägel aus Bremm an der Mosel war das nie anders – in diesem Jahr aber schon. Zusammen mit ihrem Freund, dem Belgier Robbe Vulsteke, ist sie auf ihrer Weltreise aktuell im Iran unterwegs. Den heutigen Heiligen Abend verbringt sie irgendwo am Persischen Golf. Aber alleine sein werden die beiden vermutlich nicht. Eher werden sie wie schon so oft zuvor mitten in einer fremden Familie sitzen und herzlich aufgenommen werden.

Lesezeit für diesen Artikel (739 Wörter): 3 Minuten, 12 Sekunden

