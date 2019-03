Eine renitente Ader hatten einige Bewohner des munteren Moselstädtchens Zell offenbar schon vor 190 Jahren: Sie setzten sich Anfang März 1829 über eine „königliche Kabinettsordre“ der Preußen vom Vorjahr hinweg, die „das Verbot der Karnevalsmaskeraden in den kleinen Städten und Ortschaften der Rheinprovinzen“ vorsah, heißt es in einem Brief des damaligen Bürgermeisters Johann Nicolaus Jacob Coll. Letztlich marschierte „ein Zug verkleideter, durch Bärte, Tracht und Schwärzen des Gesichts entstellter Menschen“ durch Zell. Diese verteilten am Rosenmontag, 2. März, eine tags zuvor angekündigte „große Erbschaft aus China“. An diesen wohl ersten Zeller Rosenmontagszug erinnert Joachim Koch, Ehrenvorsitzender der Kirmes- und Karnevalsgesellschaft (KKG), mit einem Wagen im aktuellen Umzug. Einst landete der karnevalistische Kriminalfall gar vor dem obersten Gerichtshof in Berlin.

Die Kopie einer 500 Seiten starken Akte aus dem Koblenzer Landeshauptarchiv erzählt die im Rückblick amüsante Anekdote aus der Zeller Stadtgeschichte. „Mein Vater stieß auf diese Akte“, erzählt Joachim Koch. ...

Lesezeit für diesen Artikel (617 Wörter): 2 Minuten, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.