Der Duft reifer Pfirsiche erfüllt die Luft, sobald sich das grüne Holztor von Familie Bremm-Gerhards in der Alten Kirchgasse in Neef öffnet. Kistenweise stapelt sich das Obst im Vorraum des ehemaligen Weinkellers und macht Lust auf die roten Früchtchen. Seit mehr als 20 Jahren vermarkten Ursula Bremm-Gerhards und Ehemann Thomas Gerhards auf dem Pfirsichhof im Nebenerwerb Weinbergpfirsiche. Mit 30 Bäumen ging es los. „Als Ursulas Eltern den Weinbaubetrieb im Jahr 1996 aufgegeben haben, stand die Frage an, ob wir weitermachen“, sagt Thomas Gerhards. Die ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin und der Entwicklungshelfer entschieden sich gegen den Anbau von Trauben. Den Bestand an Weinbergpfirsichen wollen sie aber erhalten und ausbauen. „Anfangs haben wir die Pfirsiche geerntet und verkauft. Die Nachfrage nach Produkten war noch gar nicht da“, sagt Gerhards. Er erinnert sich, dass er in den ersten Jahren seinen VW-Bus vollpackte, sich in Bremm an den Straßenrand stellte und das Obst kiloweise verkaufte.

Dann kam die Zeit, in der die Kunden nach verarbeiteten Produkten fragten. Die Ernährungswissenschaftlerin begann, aus den Früchten Marmelade zu kochen. Die Entwicklung nahm ihren Lauf, als auf Initiative der ...

Lesezeit für diesen Artikel (399 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.