Mit einem Teleskopschlagstock soll der 27-jährige Angeklagte drei Personen, darunter eine junge Frau, grundlos erheblich verletzt haben. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht Cochem verantworten. Der Mann widerspricht der Anklage der Staatsanwaltschaft und behauptet, dass er in Notwehr gehandelt habe. Dabei habe er nicht mit einem Schlagstock, sondern mit einer Holzlatte um sich geschlagen, um sich vor Angriffen zu schützen.

In einer Nacht im Oktober 2017 kam es vor einer Gaststätte in der Cochemer Innenstadt zu einer aggressiven Rangelei, in deren Verlauf der Angeklagte die Zeugen mit einem Gegenstand schlug. ...