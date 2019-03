Vorführungen an zwei Wochenenden

Zum zehnjährigen Bestehen der Freilichtbühne am schiefen Turm Kaisersesch hat sich der Theaterverein mehrere Bühnenereignisse ausgedacht. Den Auftakt bildet „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza auf der kleinen Bühne „Altes Wasserwerk“, Auf der Wacht 9. Premiere ist am Freitag, 22. März, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen folgen am Samstag, 23. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. März, um 18 Uhr. Weiter geht es am darauf folgenden Wochenende, Freitag, 29. März, um 20 Uhr, Samstag, 30. März, um 20 Uhr und Sonntag, 31.März, um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.

Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.theater-kaisersesch.de

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.