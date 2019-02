Die Verbandsgemeinde Ulmen hat in einem Schreiben an Landrat Manfred Schnur ihre Unterstützung für ein interkommunales Gewerbegebiet zugesagt. Der Bedarf für große Flächen sei deutlich, nirgendwo sonst im Kreis könne ein solches Projekt umgesetzt werden, aufgrund von Umweltschutzbedenken leider auch nicht in der Verbandsgemeinde Ulmen selbst, sagt Bürgermeister Alfred Steimers. Man wolle bei der Umsetzung „tatkräftig mitarbeiten“, heißt es in dem Schreiben.

Seit etwa dreieinhalb Jahren beschäftigt sich eine Arbeitsgemeinschaft im Kreis Cochem-Zell mit der Entwicklung eines gemeinsamen Gewerbegebietes (die RZ berichtete). Beteiligt sind neben den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden und Städte auch ...

