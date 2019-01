Verboten gut und unterhaltsam soll die Lesung im Weingut Freiherr von Landenberg, Moselweinstraße 60, in Ediger-Eller am Samstag, 18. August, werden. Der Kölner Journalist Professor Dr. Frank Überall liest aus seinem neuesten Buch „Es ist untersagt ... Wie Verbote uns verwirren und warum wir sie trotzdem brauchen“. Die Lesung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird sie in den Gewölbekeller verlegt. Der Eintritt ist frei, es ist keine Reservierung erforderlich.

Vor wunderbarer Kulisse, im Rosengarten des Moselschlösschens Weingut Freiherr von Landenberg in Ediger-Eller, erzählt der Journalist und Autor Frank Überall lustige und nachdenkliche Anekdoten rund um sein Verbote-Buch. Er beleuchtet ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.