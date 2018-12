Die Baubranche boomt. Das ist auch im Kreis Cochem-Zell so – und zwar schon länger. Die Auftragsbücher sind voll, die Gehälter stimmen, die Ausbildungsplatzsituation ist okay. Erst vor Kurzem wurden Jungmeister aus der Branche geehrt, die zu den Besten gehören. Wenn die Gewerkschaft IG BAU dann das Gegenteil behauptet und die angeblich Gefrusteten aus der Branche für ihre Zwecke zu nutzen versucht, dann treibt das Rainer Angsten aus Mittelstrimmig, selbst Bauunternehmer, Architekt und Kreishandwerksmeister, auf die Palme. Die Gewerkschaft hatte im Mai behauptet, die Stimmung unter den rund 680 Bauarbeitern im Kreis Cochem-Zell sei „mies“. „Vom Maurer bis zum Kranführer, alle sind stinksauer. Die Arbeitgeber haben die Tarifverhandlungen zum Scheitern geführt. Das bringt den Bau zum Brodeln.“ So hatte es der IG-BAU-Bezirksvorsitzende Walter Schneider damals formuliert (die RZ berichtete).

Rainer Angsten kann das bis heute nicht verstehen und die Anrufe vieler Chefs kleiner Baubetriebe nach der Veröffentlichung des Textes damals geben ihm recht. „Viele waren regelrecht entsetzt und erkannten ...

Lesezeit für diesen Artikel (523 Wörter): 2 Minuten, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.