„Wenn wir nichts tun, holt sich die Natur die Strecke zurück“, beschrieb VG-Bürgermeister Alfred Steimers auf der jüngsten VG-Ratssitzung die Drohkulisse für Eisenbahnfans. In der Tat: Wer den Schienenstrang von Gerolstein über Daun und Ulmen bis Kaisersesch betrachtet, blickt auf ein entstehendes Biotop, das munter von Flora und Fauna besiedelt wird. Mancherorts gemahnt nur noch die Geradlinigkeit der Streckenführung an menschlichen Gestaltungswillen. Der Zugriff von Mutter Natur geht schnell, noch bis 2012 war die Linie von touristischen Schienenverkehren genutzt und entsprechend krautfrei. Seitdem gab es lange Zeit die Hoffnung unter anderem der Vulkaneifeler SPD-Landtagsabgeordneten Astrid Schmidt, dass die Strecke sogar in den Rheinland-Pfalz-Takt integriert werden könne und somit eine direkte Verbindung von Gerolstein bis zum Rhein mit Umstieg auf den Fernverkehr möglich sei. Damit hätte die Eifel eine bahntechnisch gute Erschließung gehabt, zusätzlich zur Nord-Süd-Verkehrslinie von Köln nach Trier.

Doch bislang blieb das ein Traum. Und wird es wohl auch weiter bleiben, wie Steimers skizzierte. Ganz gleich, ob rein touristischer Schienenverkehr, Draisine oder ordentliche Reaktivierung in Gänze oder in ...

Lesezeit für diesen Artikel (404 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.