War hier zweimal derselbe Täter am Werk? Zu einem bewaffneten Überfall auf die Total-Tankstelle in Uersfeld ist es am Freitag, 8. Februar, gegen 20.45 Uhr gekommen. Ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann betrat den Verkaufsraum der an der Hauptstraße gelegenen Tankstelle und bedrohte die 57-jährige Angestellte, die allein dort war, mit vorgehaltener einer Pistole, wie es im Bericht der Wittlicher Kriminalpolizei heißt. Der Mann forderte die Herausgabe von Bargeld. Letztlich erbeutete er einen dreistelligen Geldbetrag und flüchtete in unbekannter Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Große und auffällig schlanke Statur, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß; dunkle Augen, keine Brille; geschätzt zwischen 20 und 30 Jahre alt; bekleidet mit dunkelgrüner Winterjacke oder Weste ...

