Während man mit dem Maler Josef Steib in Cochem eher großformatige Gemälde und Radierungen verbindet, sind es diesmal die kleinen Bilder, die begeistern. Unter dem Titel „La Miniature“ zeigt die 11. Sonderausstellung im Hotel-Café Germania Miniaturen und Studien im Kleinformat. „Es sind 59 Bilder, die die Öffentlichkeit vorher noch nie gesehen hat“, erklärt Germania-Geschäftsführer Herbert Budweg. Beim Stöbern in der Galerie, die seit rund einem Jahr im Privatbesitz von Diodora und Hans Sommer befindet, ist Budweg auf Skizzenbücher gestoßen, in denen sich die Minibilder befanden.

Landrat Manfred Schnur hat sich schlau gemacht: „Miniaturen zu zeichnen, ist für Steib zwar ungewöhnlich, aber es beweist ein großes künstlerisches Talent“, bestätigt er bei der Vernissage. Interessant an den ...

Lesezeit für diesen Artikel (365 Wörter): 1 Minute, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.