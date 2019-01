RZ-Serie "Hinter den Kulissen" bietet Einblicke ins närrische Treiben in Cochem-Zell

Wenn rund 400 Karnevalisten aus verschiedenen Orten – wie jetzt am Wochenende in Alf – einmal ordentlich auf die Pauke hauen wollen, dann muss im Vorfeld einiges passieren, damit eine solche Sause auch reibungslos ablaufen kann. In den nächsten Wochen bis zum närrischen Höhepunkt Anfang März wird die RZ-Redaktion wieder einmal hinter die Kulissen schauen, um Menschen vorzustellen, die für die Fastnacht brennen. In der Fünften Jahreszeit sind viele Cochem-Zeller auf den Beinen.

Und für sie ist es am Ende das Ergebnis oft monatelanger harter Arbeit und akribischer Vorbereitung, damit sich das närrische Publikum auch tatsächlich bestens unterhalten fühlt. Da werden Kostüme genäht, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.