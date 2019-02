Zum ersten Mal in ihrer 60-jährigen Geschichte sind die Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) zu Gast in Cochem. Beim großen Prinzentreffen am Donnerstag, 7. Februar, in der Turnhalle der Berufsbildenden Schule (BBS) in der Ravenéstraße 19 in Cochem geben sich nicht nur karnevalistische Majestäten etwa von der Prüm, der Sauer, aus dem Westerwald, dem Hunsrück, dem Saarland, von Rhein und Mosel ein Stelldichein. „Es sind alle, die gern mitfeiern möchten, herzlich willkommen, denn so schnell wird es das in Cochem nicht wieder geben“, betont RKK-Präsident Hans Mayer lachend im Gespräch mit der RZ.

Der Eintritt zu der Veranstaltung, die die Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) ausrichtet, ist frei. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Im Vordergrund steht das Feiern. Mit den Kölner Kolibris wird eine ...

Lesezeit für diesen Artikel (256 Wörter): 1 Minute, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.