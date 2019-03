Bislang ist der Radweg, der von Bengel aus die B 49 entlang in Richtung Alf-Höllenthal führt, eine Sackgasse, wie sie im Buche steht. Circa zwei Kilometer hinter Bengel, an einer Brücke über den Alfbach, endet er vor einer Leitplanke. Wer weiterradeln möchte bis nach Alf an die Mosel, ist gezwungen, auf die viel befahrene Bundesstraße auszuweichen. Und die ist durchs Höllenthal eng und entsprechend gefährlich. Doch voraussichtlich im Oktober wird der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit ersten Arbeiten beginnen, diese lästige Lücke zu schließen. Es beginnt ein anspruchsvolles, langwieriges und teures Bauprojekt.

Der Planfeststellungsbeschluss liegt schon seit Juli 2017 vor. Um die sogenannte Ausführungsplanung für die Bauarbeiten zu erstellen „haben wir Zeit gebraucht“, sagt Maria Ruiz Garcia vom LBM. Beispielsweise der Grunderwerb, ...

Lesezeit für diesen Artikel (487 Wörter): 2 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.