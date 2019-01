Mit Trillerpfeifen und Trinkbechern ausgerüstet steigen die wagemutigen Schwimmer in die eiskalte Mosel. Wer sich bei einer Außentemperatur von vier Grad Celsius ins ebenso kalte Wasser begibt, der darf schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Beim 31. Neujahrsschwimmen der Cochemer Wasserwacht sind in diesem Jahr rund 30 Wasserratten am Start. „Es waren schon mehr Teilnehmer, aber diesmal sind viele Jugendliche dabei“, freut sich Mathias Lipp, Mitbegründer der Veranstaltung.

Am Ernster Moselufer freuen sich (v.l.) Ingrid und Maren Vogt, Kilian Luy, Ansgar Steffens und Marco Vogt auf das Neujahrsschwimmen.Foto: upw Am Ernster Moselufer freuen sich (v.l.) Ingrid und Maren Vogt, Kilian Luy, Ansgar Steffens und Marco Vogt auf das Neujahrsschwimmen.Foto: upw Der jüngste Schwimmer ist erst 10 Jahre alt, heißt ...

Lesezeit für diesen Artikel (629 Wörter): 2 Minuten, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.