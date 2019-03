In der schier unendlichen Geschichte um ein Neubaugebiet in Landkern könnte bald das letzte Kapitel aufgeschlagen werden: Der Gemeinderat hat jetzt mehrheitlich, bei einer Neinstimme, den Entwurf des Bebauungsplans „Unterer Berg“ als Satzung beschlossen. Auf einem rund 10.000 Quadratmeter großen Gelände in Richtung Esperhof sollen bis zu 34 Bauplätze entstehen. Seit 2014 hat die Gemeinde darum hartnäckig gerungen.

Vor dem Satzungsbeschluss hat der Gemeinderat in einer gut zweistündigen Sitzung vor 40 Zuschauern 18 Einwendungen beraten und würdigen müssen. Auf 83 Seiten hatten überwiegend Privatleute ihre Kritik am Baugebiet ...

Lesezeit für diesen Artikel (407 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.