Geht alles wie von der Geschäftsleitung des Maria-Hilf-Krankenhauses in Daun vorgesehen, schließen sich noch vor Weihnachten die Türen des Kreißsaals für Neuaufnahmen. Nicht nur Schwangere mit Komplikationen oder Frühgeburten müssen dann nach Koblenz, Mayen, Trier oder Wittlich delegiert werden, sondern alle der zu erwartenden 430 Geburten. Dabei verzeichnet die Geburtenrate des Vulkaneifelkreises mit die höchste Steigerung in ganz Deutschland. Mitgezählt werden auch jene rund 100 Geburten von Müttern aus der Verbandsgemeinde Ulmen, die in Daun entbinden.

Illhan Saka ist das personifizierte Gegenargument der Begründung, die Schließung von kleineren Geburtshilfen sei unumgänglich, weil keine Ärzte aufs Land kommen. Saka studierte in Bielefeld und wurde in diesem Jahr ...

Lesezeit für diesen Artikel (499 Wörter): 2 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.