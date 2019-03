Einige Unfälle haben sich am Samstag im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Cochem ereignet. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, eine Frau schwer, teilt die Polizei mit. Gegen 11 Uhr befuhr eine 37 Jahre alte Motorradfahrerin aus den Niederlanden in einer Gruppe die L 52 von Lutzerath aus in Richtung Strotzbüsch. Vor einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Die Frau wurde schwer verletzt und von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Unfallursache dürfte der Polizei zufolge nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Gegen 16.05 Uhr befuhr ein Motorradfahrer (56) aus Bad Sobernheim die L 202 von Treis-Karden in Richtung Kloster Engelport. In einer Rechtskurve kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, zu Fall. ...

