In einem Verwaltungsgebäude herrscht Publikumsverkehr. Menschen gehen ein und aus und tragen ihre unterschiedlichen Anliegen vor. Es wird verhandelt, erklärt und entschieden. „Begegnungen“ hat Christof Anders aus Senheim sein Kunstwerk denn auch betitelt, das er für die Außenfassade am Erweiterungsbau der Verbandsgemeinde Cochem kürzlich geschaffen hat.

Christof Anders erklärt: „Kunst am Bau ist für mich die Umsetzung einer thematischen Idee sowie das Aufgreifen und Sich-einordnen in das klare architektonische Konzept.“ So lässt der Künstler aus der ...