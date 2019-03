Unter dem Motto „Alle zusammen für das Krankenhaus Zell“ wird es am nächsten Sonntag, 10. März, 14 Uhr, eine Kundgebung auf dem Vorplatz des Klinikums Mittelmosel, Barlstraße 7, geben. Alle im Zeller Stadt- sowie im Verbandsgemeinderat vertretenen politischen Parteien und Gruppen – CDU, SPD, FWG und FDP – sowie die VG Zell selbst rufen die Menschen im Zeller Land zur Teilnahme auf. Schließlich geht es um den Erhalt des Krankenhausstandortes Zell. Die Ausgangslage ist alles andere als rosig – nach allem, was bislang aus dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung öffentlich geworden ist, das die Klinikträgergesellschaft, Katharina-Kasper-ViaSalus, seit Ende Januar durchläuft. Umso wichtiger scheint es daher zu sein, dass sich eine breite öffentliche Allianz hinter das Klinikum stellt.

Zuletzt hieß es vonseiten der Sanierer, der ViaSalus und des Gläubigerausschusses, die fünf defizitär arbeitenden ViaSalus-Krankenhäuser sollen entweder verkauft werden oder die ViaSalus findet einen finanzstarken, möglichst konfessionellen Partner, der ...

