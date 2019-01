Krisengespräch mit Gesundheitsministerin: Was sich Cochem-Zeller Politik erhoffen

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kommt am Freitagmittag in Koblenz mit Akteuren und Betroffenen des Eigenverwaltungs-Verfahrens der ViaSalus zusammen. Zu diesem Treffen werden auch der Cochem-Zeller Landrat Manfred Schnur (CDU), Zells VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon sowie die Landtagsabgeordneten Anke Beilstein (CDU) und Benedikt Oster (SPD) fahren. Anke Beilstein sagt dazu: „Ich erhoffe mir Informationen über die weiteren zeitlichen Abläufe und darüber, an welche Stellen Unterstützung möglich ist, um zu akzeptablen Lösungen für die Menschen zu kommen.“ Eine „offene Darlegung der wirtschaftlichen Lage und der erhofften Ziele aus dem Eigenverwaltungs-Verfahren“ wünscht sich Landrat Schnur.

Er unterstreicht: „Der Landkreis Cochem-Zell steht bereit, um sich einzubringen und zu unterstützen, um die Zukunft des Krankenhausstandortes sicherzustellen.“ Auf die ersten konkreten Schritte auf diesem schwierigen Weg darf man ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.