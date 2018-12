Kommentar: Wo bleiben eigentlich die Menschen?

Die nächste Nachricht, die wieder einmal dafür sorgt, Menschen zu beunruhigen: Im Klinikum Mittelmosel wird die Neurologie die in der Bevölkerung einen guten Ruf hat, aufgelöst und geht in die Internistische Abteilung über, Die Gründe? Vermutlich geht es ums Geld. Das ist den Patienten erst einmal egal. Die Schlaganfalleinheit „Stroke Unit“ leistet sehr gute Arbeit, gibt vor allem Menschen, die schwer erkrankt sind, Lebensqualität zurück. Die Stroke Unit bleibt zum Glück. Ein System, das funktioniert, besteht weiter. Aber gibt es auch entsprechendes Personal? Ärzte und Pflegekräfte werden mit einer Entscheidung konfrontiert, die wehtut. Ganz zu schweigen von den Bürgern rund um Zell, an der Mosel und im Hunsrück. Bei allen Entscheidungen auf dem Gesundheitssektor: Wo bleiben eigentlich die Menschen? Am Ende bleibt ein Kopfschütteln. Zahlen sind wichtig, Strukturen werden hingebogen, bis es passt. Aua.

E-Mail: petra-mix@ rhein-zeitung.net

