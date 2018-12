Kommentar: Bürger fühlen sich wieder einmal verschaukelt

Die Kaisersescher reagieren sehr empfindlich, fast schon traumatisch, wenn sie mehr oder weniger zufällig von geplanten Anlagen mit Schornsteinen hören. Zu leidvoll sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit: Innerhalb weniger Jahre in den 80ern kostete der Widerstand gegen atomare Wiederaufbereitung und Sondermüllverbrennung viel Kraft. Und die jahrzehntelange aus den Schloten eines Industriebetriebs verseuchte Atemluft forderte womöglich sogar Todesopfer. Zu oft wurden die Menschen in der Region belogen und verschaukelt. Daher ist es verständlich, dass sie nun dem Bau einer Grüngutheizanlage skeptisch begegnen, zumal sie erst darüber informiert werden, wenn der Baubeginn schon vor der Tür steht. Natürlich ist die Heizanlage gegenüber der schrottreifen Ölheizung der Schulen unbestritten eine Verbesserung, und auch das Klima kann sich freuen. Doch wenn die Verantwortlichen von Beginn an mit offenen Karten gespielt hätten, würden die besorgten Bürger das sicher besser verstehen. Sie fühlen sich wieder einmal nicht ernst genommen.

