Der Rebschnitt war in den Kardener Weinbergen beendet, und die abgeschnittenen Rebzweige, die Wingaartsreve, wie es im moselfränkischen Dialekt heißt, waren in den Wingerten zusammengerafft und zu Schanzen gebunden. Das Schnittgut, das sich gut zum Beheizen der Steinbacköfen und besonders beim Brotbacken sehr gut eignete, lagerte in den Winzerschuppen. Es war üblich, mit dem Rest der ungebündelten Wingaartsreve ein Feuer zu entfachen und in der heiß glühenden Asche einen Braten zu schmoren.

So geschah es 1929, dass Karl Hirsch, Sohn einer Kardener Kaufmannsfamilie, an einem Samstagabend einige Freunde aus dem örtlichen Schützenverein zum Schmorbratenessen einlud. Hausmetzger Jakob Lemler („de Lemlerjäb“) besorgte Schweinekamm, ...

Lesezeit für diesen Artikel (584 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.