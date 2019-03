Die Arbeiten zum Ausbau der Unteren Barlstraße im Stadtteil Kaimt hat der Zeller Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung an das Unternehmen Josef Schmitt (Ulmen) vergeben. Dieses will die Straße für rund 390.000 Euro im Vollausbau erneuern. Hinzu kommen rund 87.000 Euro (zulasten des Abwasserwerks der VG) für die Erneuerung der Hausanschlüsse der Kanalisation und gut 63.000 Euro für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen (zulasten des Kreiswasserwerks). Stadtbürgermeister Hans Schwarz äußerte auch noch einmal die Hoffnung, dass mit dem Ausbau ein altbekanntes Problem entschärft werden kann.

Auch infolge der Kanalführung gebe es am Kaimter Moselufer bei Starkregen immer wieder Schwierigkeiten mit dem Abfluss des Regenwassers. Und zwar dort, wo die Untere Barlstraße auf die Straße Mosel-Hamm-Ufer ...

Lesezeit für diesen Artikel (278 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.