Was sich im Klinikum Mittelmosel in Zell abgespielt haben muss, damit dieses kleine Krankenhaus an der Mosel eine maßgebliche Rolle bei der Schieflage der Katharina-Kasper-ViaSalus-Gesellschaft spielt, bleibt weiterhin unbeantwortet. Dass Zell daran wesentlichen Anteil hat, steht außer Frage. Details aber gibt es keine. „Die Neuaufstellung von ViaSalus wurde erforderlich aufgrund anhaltender wirtschaftlicher Defizite an einzelnen Standorten, die auch durch die Verzögerung von Bauprojekten hervorgerufen wurde“, heißt es auf RZ-Nachfrage von der Kölner Agentur, die die Öffentlichkeitsarbeit in dem Verfahren übernommen hat. Die Vermutung, dass die zum Jahresende veranlasste Schließung der Neurologischen Abteilung und der Verlagerung der Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) in die Internistische Abteilung des Klinikums Mittelmosel schon ein Anzeichen dafür war, beantwortet die Kölner PR-Agentur mit einem Nein. Was unbestritten aber der Fall war: Es mangelte an entsprechendem medizinischem Fachpersonal in der Klinik, Unzufriedenheit hatte sich breitgemacht bei den Medizinern und dem Pflegepersonal.

Weitere Umstrukturierungen hatte es wohl „seit einiger Zeit“, wie es heißt, nicht mehr gegeben, davor umso mehr in den Vorjahren. 2012 etwa schloss die Geburtshilfe am Standort Zell. Das Stammpersonal ...

Lesezeit für diesen Artikel (678 Wörter): 2 Minuten, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.