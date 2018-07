Erst vor einigen Tagen ist auf der B 49 zwischen Treis-Karden und Pommern eine Frau bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden – am Arm und auch am Kopf. Sie hatte leider keinen Fahrradhelm getragen. Denn eine Helmpflicht für Fahrradfahrer gibt es nicht. Immer wieder passieren Unfälle, wie der auf der B 49. Es ist einer von 15 Unfällen mit Beteiligung von Radfahrern, die es bereits in diesem Jahr im Dienstgebiet der Polizeiinspektionen Cochem und Zell gegeben hat. Im vergangenen Jahr ereigneten sich insgesamt 51 Verkehrsunfälle, in die Fahrradfahrer involviert waren. Dabei wurden 22 Personen schwer verletzt, 25 leicht. Eine Aussage darüber, ob die Beteiligten einen Helm trugen oder nicht, lässt sich nicht machen.

Der Helm jedenfalls kann im Falle eines Unfalls aber den Kopf schützen, Verletzungen verhindern oder deren Ausmaß verringern. Trotzdem trägt eine erschreckende Anzahl an Radfahrern keinen Fahrradhelm. Die Polizei setzt ...

Lesezeit für diesen Artikel (571 Wörter): 2 Minuten, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.