Im Grunde geriet Irritation zum Geburtshelfer für ein neues Erfolgskonzept. „Wir waren bei einer Veranstaltung hier in der Calmont-Region“, erzählt Winzer Michael Oster vom Weingut Walter J. Oster (Ediger/St. Aldegund). Es handelte sich um die Präsentation der Logoweine. Das war alles okay, aber: „Die Weine haben nicht die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die sie verdient gehabt hätten“, sagt der 33-Jährige. Kilian Franzen (31) und Christian Amlinger (41), die, wie Oster, an einer Möbelgarnitur im Hof des Bremmer Weinguts Franzen sitzen, nicken. Ein paar Gläschen Wein später war die Idee zu einer Veranstaltung geboren, die inzwischen über das Moseltal hinaus Anklang findet: Jung und Steil. Der Name ist Programm.

Auf die Ziele verständigte sich das Winzertrio schnell. Michael Oster: „Es geht uns darum, die Mosel in ein anderes, jüngeres Licht zu rücken, eine jüngere Klientel intensiver auf die Weine ...

Lesezeit für diesen Artikel (683 Wörter): 2 Minuten, 58 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.