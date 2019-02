Der Sportverein 1925 Zell strebt eine Umrüstung der Flutlichtanlage im Moselstadion auf LED-Lampen an. Der Rat der Moselstadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend im Rathaus an der Balduinstraße einstimmig dafür ausgesprochen, dass er dieser Umrüstung positiv gegenübersteht. Auch signalisierte das Gremium die Bereitschaft, dass die Stadt die Umrüstung gegebenenfalls mit 6000 Euro bezuschusst. Was das angeht, sind jedoch noch weitere Gespräche mit dem SV nötig. Und auch mit der angestrebten Sanierung des Tartanbelags der Laufbahn wird sich der Rat zu einem späteren noch einmal befassen müssen.

Zells Stadtbürgermeister Hans Schwarz erörterte gleich zu Beginn seiner Ausführungen, warum der Rat den Teilbeschluss bezüglich der Tartanbahnsanierung noch einmal außen vor lassen könne. Die zuständige Mitarbeiterin der VG-Verwaltung arbeite ...

Lesezeit für diesen Artikel (346 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

