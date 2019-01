Das Pokern hat sich am Ende für einige Moselwinzer doch noch gelohnt: Bei idealen Temperaturen von minus 10 bis minus 8 Grad haben sie am frühen Montagmorgen Eiswein gelesen. Unter den Gewinnern des Geduldsspiels sind beispielsweise Dominik Busch (Weingut Robert Busch), Tobias Dahm (Weingut Paulushof), Matthias Lay (Weingut Werner Lay) und Nico Simonis (Weingut Simonis) vom Riesling-Kartell in Pünderich. Auch Timo Christian Stölben vom Briedeler Weingut „Zum Eulenturm“ bilanziert am Nachmittag: „Ich freue mich, dass es mit dem Eiswein doch noch so gut geklappt hat.“ Dabei ist die Mostmenge, die den Winzern am Ende für den Ausbau von Eiswein bleibt, überschaubar. Doch bei Eiswein zählt eben nicht Masse, sondern Klasse.

Dick haftet Raureif an Reben, Beeren – sowie an den Bäumen und Sträuchern, die sich ringsherum an die Moselhänge kauern. Eine kleine, motivierte, generationenübergreifende Lesetruppe trifft sich im Morgengrauen am ...

Lesezeit für diesen Artikel (609 Wörter): 2 Minuten, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Winningen Minus 8 Grad erfreuen Winzer: Endlich ist es kalt genug für den Eiswein

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.