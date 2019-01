Wer sagt denn, dass Adventzeit und Weihnachtsfest besinnlich sein müssen? In der Literatur finden sich viele satirische Geschichten und Gedichte, etwa von Heinrich Böll oder Loriot, die beschreiben, dass terminabhängige, erzwungene Familiengemütlichkeit, Glitzerkram, Glöckchengebimmel und Kerzenschimmer all überall durchaus in Stress und Schlimmeres ausarten können. Der Krimiautor Ralf Kramp, der Mundartexperte Manfred Lang und der Musiker Günter Hochgürtel liefern als „Die Eifel-Gäng“ weitere makabre Beiträge hinzu. Das urkomische Trio war mit dem Weihnachsspecial „Drei Kopfschüsse für Aschenbrödel“ zu Gast im Mehrgenerationenhaus Schieferland in Kaisersesch.

Hartnäckigen Vorurteilen begegnet man am besten mit Humor und indem man sich selbst auf die Schippe nimmt. Und so haben die drei von der Eifel-Gäng bei ihrem Einzug als hinterwäldlerische, ...

Lesezeit für diesen Artikel (321 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.