Die Anlegegebühren und die Stromversorgung

Aus den Reihen des Rates danach gefragt, sagte Zells Stadtbürgermeister Hans Schwarz, gerade die großen Schiffe brächten der Stadt doch einiges an Anlegegebühren ein. Bei circa 200 Anlandungen pro Jahr komme man auf Einnahmen von rund 30.000 Euro netto. Die Schiffe zahlen nach Länge und Verweildauer, für die Stromentnahme, die verpflichtend ist, fallen zusätzliche Gebühren an, so die Satzung.

Diese sieht auch eine Bearbeitungsgebühr vor. Mit dem Energieversorger Innogy laufen aktuell Gespräche, um die Anleger mit Stromleistungskapazitäten auszustatten, die selbst den Bedürfnissen großer Hotelschiffe letztlich gerecht werden. dad

