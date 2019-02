Das Programm des Cochemer Karnevals

Im 170. Jahr der CKG finden die Prunksitzungen am 16., 22, und 23. Februar in der BBS-Turnhalle statt.

Startschuss ist das RKK-Prinzentreffen am Donnerstag, 7. Februar ab 18 Uhr. An Weiberdonnerstag findet ab 17.11 Uhr die CKG-Party statt, am Freitag zieht wieder der Geisterzug durch Cochem. Der Rosenmontagsumzug ...