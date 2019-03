Sie fördern zeitgemäße Bienenhaltung, kümmern sich um die Vermarktung des Honigs und tragen mit dem Erhalt einer gesunden Landschaft einen wichtigen Teil zum Naturschutz bei. Die Rede ist von 161 Imkern im Landkreis, die in insgesamt vier Ortsvereinen, nämlich Cochem und Umgebung, Lutzerather Höhe, Treis-Karden und Zell, organisiert sind. Als Bindeglied zwischen den Ortsvereinen fungiert der Kreisimkerverband, der jüngst einen neuen Vorstand gewählt hat. Franz-Josef Schneider aus Ulmen gibt das Amt des Vorsitzenden nach 24 Jahren ab.

Zukünftig wird Rainer Serwazi aus Mesenich an seine Stelle treten, Johannes Pellio aus Lutzerath wird bei der Jahreshauptversammlung in Lutzerath in seinem Amt als Stellvertreter bestätigt. Serwazi hat das Handwerk ...